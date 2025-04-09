Лазарев и Басков проведут народный кастинг для музыкального шоу

Исполнители Сергей Лазарев, Николай Басков и члены экспертной сотни «Ну-ка, все вместе!» проведут «Народный кастинг» для отбора участников нового сезона музыкального шоу, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».
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