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Мобилизованного отправили в колонию за длительный отдых

Мобилизованного отправили в колонию за длительный отдых

На Южном Урале вынесли приговор мобилизованному, ушедшему на 7-месячный «выходной». Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина находился в полевом лагере под Чебаркулем и 18 ноября прошлого года исчез.

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