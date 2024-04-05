Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Прибыль Samsung выросла благодаря подразделению чипов

Прибыль Samsung выросла благодаря подразделению чипов

Прибыль Samsung растет благодаря усовершенствованию подразделения чипов, сообщает Bloomberg. Показатель за 1 квартал 2024 года резко возрос, что отражает изменения в ключевом полупроводниковом подразделении компании и высокие продажи смартфонов Galaxy S24.

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