Прибыль Samsung выросла благодаря подразделению чипов

Прибыль Samsung растет благодаря усовершенствованию подразделения чипов, сообщает Bloomberg. Показатель за 1 квартал 2024 года резко возрос, что отражает изменения в ключевом полупроводниковом подразделении компании и высокие продажи смартфонов Galaxy S24.
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