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Царьград

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Боец ВС России Никитин взорвал гранату рядом с военными ВСУ, прикрывая отход своих

Боец ВС России Никитин взорвал гранату рядом с военными ВСУ, прикрывая отход своих

RT рассказал о подвиге русского добровольца Сергея Никитина, который отправился добровольцем на СВО в апреле 2022 года.

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Комментарии
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АВ
Александр Вокин
Гибнут лучшие люди на этой войне, только наши генералы всё тянут и разворовывают, а наш светлейший всё в Кремлёвском бункере сидит и не о чем трещит, трещит.
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16 час.
MT
Marat Tuneev
В каком бункер идиот, кого ему бояться? Тебя что-ли?
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14 час.

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