Сотканные истории: новая выставка в Вашингтоне

<p>Известная выставка «Сотканные истории» переезжает из Лос-Анджелеса в Вашингтон, где продолжит свое путешествие и продолжит удивлять посетителей своим уникальным подходом к связи между текстилем и абстрактным искусством.
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