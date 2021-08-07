Рестайлинг за свой счет: эксперимент с Lada Largus

Весной АВТОВАЗ выпустил Lada Largus Facelift. Некоторые владельцы дорестайлингового универсала задались вопросом: «Возможно ли свой старый автомобиль переделать в новый?» Один из владельцев Largus Cross 2020 года выпуска решил проверить это на деле.