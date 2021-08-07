За рулём

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Пятицкий
    охренели каждые 50-60 тыщ пробега менять антифризСтало известно, д...
  • sergej kostin
    35000-да это не зарплата, а так, пособие по безработице. В какой ни будь деревне это и заработок. 50000 это должно бы...Стало известно, с...
  • Георгий Михалев
    Так нужно рейд по всей стране делать. Это же повсеместно.В Ставрополье аре...

Рестайлинг за свой счет: эксперимент с Lada Largus

Рестайлинг за свой счет: эксперимент с Lada Largus

Весной АВТОВАЗ выпустил Lada Largus Facelift. Некоторые владельцы дорестайлингового универсала задались вопросом: «Возможно ли свой старый автомобиль переделать в новый?» Один из владельцев Largus Cross 2020 года выпуска решил проверить это на деле.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх