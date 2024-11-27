Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в государственной измене, заявил, что Владимир Зеленский совершил преступление против украинского народа, заставив многих граждан хотеть покинуть страну.
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