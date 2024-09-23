Экс-глава поселения под Петербургом ушел на СВО, избежав приговора суда

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по иску прокурора Ленинградской области к бывшему главе городского поселения Свердлово под Петербургом Андрею Шорникову и его семье о взыскании имущества в государственный доход.
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