WSJ: глава ЦРУ прибыл в Москву с предупреждением и на фоне слухов о мобилизации

The Wall Street Journal выдвинуло версию, что Рэтклифф мог привезти в Москву ультиматум.Визит директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву мог быть связан с распространением бездоказательных слухов о планах России «вторгнуться в одну из стран НАТО» и якобы готовящейся новой мобилизации.
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