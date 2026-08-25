WSJ: глава ЦРУ прибыл в Москву с предупреждением и на фоне слухов о мобилизации

The Wall Street Journal выдвинуло версию, что Рэтклифф мог привезти в Москву ультиматум.Визит директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву мог быть связан с распространением бездоказательных слухов о планах России «вторгнуться в одну из стран НАТО» и якобы готовящейся новой мобилизации.