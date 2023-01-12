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Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России

Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России

Певец Валерий Меладзе после скандального случая в Дубае намерен выступить в России весной 2023 года. Данную информацию подтверждает официальный сайт артиста, где можно приобрести билеты на его концерты.

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