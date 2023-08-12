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Начнет ли «Бавария» сезон с трофея?

12 августа в Мюнхене на «Альянц Арене» пройдет поединок за Суперкубок Германии, в котором «Бавария» сыграет против «РБ Лейпциг».

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