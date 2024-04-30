Мадуро сообщил о спланированных США военных конфликтах по всему миру

Война для Штатов — «это бизнес», указал венесуэльский лидер. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США «спланировали ряд военных конфликтов» в мире, в том числе против России, Палестины, Китая, о чем говорит выделение на эти цели $95 млрд.