Мадуро сообщил о спланированных США военных конфликтах по всему миру

Война для Штатов — «это бизнес», указал венесуэльский лидер. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США «спланировали ряд военных конфликтов» в мире, в том числе против России, Палестины, Китая, о чем говорит выделение на эти цели $95 млрд.
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