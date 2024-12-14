ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области – 2024: Николай Смирнов, место 61

«Бизнес Журнал. Урал» продолжает обнародовать рейтинг самых влиятельных людей Свердловской области. В этом году 61 место в «ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области» занял министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Смирнов Николай Борисович.
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