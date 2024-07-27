В Кремле рассказали, планируется ли в России новая мобилизация

Ранее во власти неоднократно заявляли об отсутствии таких планов Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил РИА Новости на вопрос, хватает ли армии добровольцев или может потребоваться мобилизация.
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