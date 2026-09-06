У «МЮ» по 2 пропущенных гола в каждом из 3 матчей АПЛ на старте сезона. Дальше – «Ман Сити»

« Манчестер Юнайтед » пропустил по два гола в каждом из трех матчей АПЛ с начала сезона. Сегодня команда под руководством Майкла Кэррика сыграла вничью с « Эвертоном » на выезде в 3-м туре АПЛ (2:2), пропустив на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.