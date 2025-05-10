Россиянам дали совет при покупке вина

Главный винодел винодельни «Юбилейная» Антон Катаржин дал советы при покупке вина. В беседе с РИА Новости он призвал россиян внимательно читать контрэтикетки на обратной стороне бутылки при покупке алкогольного напитка в супермаркете или магазине.
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