Россиянам дали совет при покупке вина

Главный винодел винодельни «Юбилейная» Антон Катаржин дал советы при покупке вина. В беседе с РИА Новости он призвал россиян внимательно читать контрэтикетки на обратной стороне бутылки при покупке алкогольного напитка в супермаркете или магазине.