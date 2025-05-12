Мощный камбэк Финляндии на ЧМ: пропустили в пустые, но вытащили матч с 1:3

Победили в овертайме. Групповой этап на ЧМ по хоккею в последние годы дарит не так много интриг. Одна из них традиционная для каждого турнира: сможет ли какой-нибудь аутсайдер отобрать очки или даже обыграть топовую сборную? За три дня ЧМ-2025 уже было две заявки на сенсации.
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