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Американский остров, на котором язык глухих был главнее английского

Американский остров, на котором язык глухих был главнее английского

Как могло бы выглядеть общество, где включать инвалидов в общую жизнь, делать среду доступной только потому, что нормально не давать быту возможности умалять человеческое достоинство — традиция и дело обычное? История знает ответ на этот вопрос.

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