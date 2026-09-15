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Татар-информ

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Новые ДК, ЗАГС и парк: Марат Ахметов рассказал о развитии Высокогорского района

Новые ДК, ЗАГС и парк: Марат Ахметов рассказал о развитии Высокогорского района

Высокогорский район Татарстана в 2026 году участвует более чем в 20 проектах, реализуемых по республиканским и федеральным программам.

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