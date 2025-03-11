Еврокомиссар Кубилюс призвал Европу готовиться к войне с Россией

Европейские страны предотвратят агрессию в свой адрес, если заранее нарастят свою мощь. Им стоит быть готовыми к войне с Россией, заявил на сессии Европарламента в Страсбурге выступил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
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