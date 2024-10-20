Юная жительница Саратова стала чемпионкой Евразии по КУДО

Жительница Саратова Ангелина Сороколетова стала победительницей Кубка Евразии 2024 года по КУДО - смешанного боевого искусства, объединившего в себе приемы из карате, дзюдо, джиу джитсу, кикбоксинга, тайского и европейского бокса .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии