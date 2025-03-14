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Путин и глава Совета министров Саудовской Аравии обсудили украинский кризис

Путин и глава Совета министров Саудовской Аравии обсудили украинский кризис

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Наследным принцем, Председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого среди разных вопросов обсуждался украинской кризис.

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