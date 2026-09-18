Лазерный эксперимент воспроизвёл механизм солнечных вспышек в лаборатории

Физики из Университета Кюсю (Япония) использовали мощный лазер, чтобы воссоздать в лаборатории физический процесс, лежащий в основе солнечных вспышек и магнитных бурь: магнитное пересоединение.
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