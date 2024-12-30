В Смоленске учительница смогла добиться включения нескольких лет работы в стаж через суд

Иск был удовлетворен частично Смолянка Лагреденцева обратилась в суд с иском к региональному отделению Фонда пенсионного и социального страхования после того, как ознакомилась с подсчетом своего стажа работы.
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