Возникает кастово-рабовладельческий строй

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Владимир Акулов
Перестройщики подражали  западу ,  потому  что Запад  к  1985г  большего  достиг  в  экономике  ,  производительности  труда ,  изобилии  товаров  и  уровня  жизни  народа...А  кому  было  подражать  ? Неуспешным  Африке  или  Лат  Америке.?..Попробовали  успешную  западную  модель  перенести   у  нам  ...Ничего  не  получилось...  Получился  не  эффективный  капитализм  ,  а  ВОРИЗМ.  Если  седло  от  лучшего  коня-скакуна  перенести  на  спину  тучной  коровы  -  корова  не  побежит  быстрее   скакуна.
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