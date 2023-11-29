Возникает кастово-рабовладельческий строй

ВА

Владимир Акулов

Перестройщики подражали западу , потому что Запад к 1985г большего достиг в экономике , производительности труда , изобилии товаров и уровня жизни народа...А кому было подражать ? Неуспешным Африке или Лат Америке.?..Попробовали успешную западную модель перенести у нам ...Ничего не получилось... Получился не эффективный капитализм , а ВОРИЗМ. Если седло от лучшего коня-скакуна перенести на спину тучной коровы - корова не побежит быстрее скакуна.