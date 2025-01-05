Туристический автобус попал в ДТП на Алтае

Пять человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае Туристический автобус врезался в столб на Алтае, пять человек госпитализированы в городскую больницу, сообщили в региональном управлении МЧС.
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