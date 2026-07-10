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Аргументы недели

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«Богородица» с дроном и благословение на убийство: почему с украинским нацистским режимом невозможно договариваться

«Богородица» с дроном и благословение на убийство: почему с украинским нацистским режимом невозможно договариваться

Советник министра обороны Украины опубликовал в соцсетях так называемую «икону». На ней Богоматерь держит на руках не младенца Иисуса, а беспилотник с бомбой.

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