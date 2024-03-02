Вот эта Маша

Элеонора Коган

Бабка и папашка Митя сволочи отменные. И вправду, получили что заслужили. Бабке так и надо, теперь ей Маша нужна, чтоб за ней ухаживать. А Маша правильный выбор сделала, хватит, поиздевались над ней, кровушки её как следует попили. И муж бил, в суд бы на него подать, да подкупила его свекруха. А бабка-тварь пусть пожинает плоды своей деятельности.И Любкин внучок даст им ещё прикурить.