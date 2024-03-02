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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Элеонора Коган
    Бабка и папашка Митя сволочи отменные. И вправду, получили  что заслужили. Бабке так и надо, теперь ей Маша нужна, чт...Вот эта Маша

Вот эта Маша

Вот эта Маша

-Смотри, девка, принесёшь в подоле, так за порог и полетишь. Нам ещё не хватало позора, - так напутствовала Лену бабка.

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Комментарии
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radiofree RF
По заслугам и награда!
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16 час.
Элеонора Коган
Бабка и папашка Митя сволочи отменные. И вправду, получили  что заслужили. Бабке так и надо, теперь ей Маша нужна, чтоб за ней ухаживать.  А Маша правильный выбор сделала, хватит, поиздевались над ней, кровушки её как следует попили. И муж бил, в суд бы на него подать, да подкупила его свекруха.  А бабка-тварь пусть пожинает плоды своей деятельности.И Любкин внучок даст им ещё прикурить.
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ВВ
Виктория Виктория
Посеешь ветер, пожнешь бурю...
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