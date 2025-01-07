НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

В Калуге из-за оттепели отменили «Рождественский переполох»

В Калуге из-за оттепели отменили «Рождественский переполох»

Конькобежная программа «Рождественский переполох», намеченная в Калуге на 7 января, отменяется - по информации городского управления физической культуры, спорта и молодежной политикиКонькобежная программа «Рождественский переполох», намеченная в Калуге на 7 января, отменяется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх