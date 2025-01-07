В Калуге из-за оттепели отменили «Рождественский переполох»

Конькобежная программа «Рождественский переполох», намеченная в Калуге на 7 января, отменяется - по информации городского управления физической культуры, спорта и молодежной политикиКонькобежная программа «Рождественский переполох», намеченная в Калуге на 7 января, отменяется.
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