Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • pobeditel Терещенко
    Это где же они разводить будут и опять же в таком количестве . Другой момент это какие виды можно искусственно выращи...Жесткий ответ Рос...
  • Дмитрий Gold
    Как всегда, хочется чтобы и личные счета пополнялись и народ с голода не помер, но личный счёт, в зарубежном банке, г...В зале повисла зв...
  • Андрей Витальевич
    Пора бы вернуть статью УК за гомосексуализм.ЛГБТ признано экс...

Жесткий ответ России: стоило Пашиняну не приехать на саммит ОДКБ, «ворота» Москвы для армянской сельхозпродукции закрылись из-за плодожорки

Жесткий ответ России: стоило Пашиняну не приехать на саммит ОДКБ, «ворота» Москвы для армянской сельхозпродукции закрылись из-за плодожорки

Пока Пашинян игнорировал военные учения стран-членов ОДКБ, на всех европейских углах кричал, что российские военные не могут Армении предоставить должную безопасность, и участвовал в военных маневрах с американцами, Россия на это смотрела молча и терпеливо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Евстафьев
У нас таких героев легион.
Ответить
5 час.
ВлаДимир
Уже забыл и не вспоминаю, на пенсию живу - не тужу. Возьмите себя в руки.
Ответить
5 час.
pobeditel Терещенко
Это где же они разводить будут и опять же в таком количестве . Другой момент это какие виды можно искусственно выращивать в той же Армении и какие поставляются .
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх