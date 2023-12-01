Жесткий ответ России: стоило Пашиняну не приехать на саммит ОДКБ, «ворота» Москвы для армянской сельхозпродукции закрылись из-за плодожорки

Уже забыл и не вспоминаю, на пенсию живу - не тужу. Возьмите себя в руки.

pobeditel Терещенко

Это где же они разводить будут и опять же в таком количестве . Другой момент это какие виды можно искусственно выращивать в той же Армении и какие поставляются .