Журналист нашел противоречия в словах Плющенко о деградации фигурного катания в России

Спортивный журналист Алексей Осин заявил, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сам себе противоречит, объясняя переход 13-летнего сына Александра под юрисдикцию Азербайджана деградацией российского фигурного катания и одновременно отсутствием перспектив для ребенка в России.