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Журналист нашел противоречия в словах Плющенко о деградации фигурного катания в России

Журналист нашел противоречия в словах Плющенко о деградации фигурного катания в России

Спортивный журналист Алексей Осин заявил, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сам себе противоречит, объясняя переход 13-летнего сына Александра под юрисдикцию Азербайджана деградацией российского фигурного катания и одновременно отсутствием перспектив для ребенка в России.

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