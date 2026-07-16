Журналист нашел противоречия в словах Плющенко о деградации фигурного катания в России

Спортивный журналист Алексей Осин заявил, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сам себе противоречит, объясняя переход 13-летнего сына Александра под юрисдикцию Азербайджана деградацией российского фигурного катания и одновременно отсутствием перспектив для ребенка в России.
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