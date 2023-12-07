В Ростовской области 30-летний водитель на "Опеле" сбил женщину-пешехода и встрял в акации

После инцидента автомобилист не справился с управлением и врезался в дерево на обочине.Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей произошло в городе Новошахтинске Ростовской области на улице Ростовской в районе дома № 82.
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