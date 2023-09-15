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«Ростов» отдал Сухомлинова в аренду «Шиннику». Хавбек провел 2 матча в этом Кубке

«Ростов» отдал Сухомлинова в аренду «Шиннику». Хавбек провел 2 матча в этом Кубке

Согласно Transfermarkt, 21-летний игрок будет выступать за клуб Мелбет Первой лиги на правах аренды до конца сезона.

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