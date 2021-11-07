Снукерист.ру

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Свежие комментарии

  • Snookerist
    Дискуссия - всегда хорошо) С наступившим вас Новым годом!)Конец целой эпохи
  • alex stephenson
    Был неправ.Прошу извинить.Тем не менее неуместным свой комментарий не считаю-какой-никакой,а диспут получился...Конец целой эпохи
  • Snookerist
    Может стоит внимательнее читать, прежде чем писать неуместные комментарии?? Где вы увидели, что бы писалось, что Дэви...Конец целой эпохи

Нил Робертсон против Джона Хиггинса в финале English Open 2021 по снукеру

Нил Робертсон против Джона Хиггинса в финале English Open 2021 по снукеру

Нил Робертсон выступит против Джона Хиггинса в финале турнира English Open 2021 по снукеру, сообщает SnookerHQ Нил Робертсон (фото: SnookerHQ) Все новости и результаты English Open 2021 Турнирная таблица, результаты English Open 2021 Квалификация English Open 2021 Расписание трансляций и ГОЛОСОВАНИЯ English Open 2021 Видео English Open 2021 В финале второго турнира серии Home Nations English Open 2021 за трофей Стива Дэвиса будут сражаться Нил Робертсон и Джон Хиггинс на стадионе Marshall Arena в Милтон-Кейнсе в воскресенье.

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