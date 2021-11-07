Нил Робертсон против Джона Хиггинса в финале English Open 2021 по снукеру

Нил Робертсон выступит против Джона Хиггинса в финале турнира English Open 2021 по снукеру, сообщает SnookerHQ Нил Робертсон (фото: SnookerHQ) Все новости и результаты English Open 2021 Турнирная таблица, результаты English Open 2021 Квалификация English Open 2021 Расписание трансляций и ГОЛОСОВАНИЯ English Open 2021 Видео English Open 2021 В финале второго турнира серии Home Nations English Open 2021 за трофей Стива Дэвиса будут сражаться Нил Робертсон и Джон Хиггинс на стадионе Marshall Arena в Милтон-Кейнсе в воскресенье.