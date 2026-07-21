FIDE сняла ограничения с белорусских шахматистов

В Международной шахматной федерации (FIDE) объявили о снятии ограничений с белорусских шахматистов.«Совет FIDE принял решение отменить все существующие ограничения, ранее наложенные на Белорусскую шахматную федерацию», - сообщается на сайте Международной шахматной федерации.