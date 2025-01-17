Си Цзиньпин предрёк дружбу с США. Трамп намерен сделать мир более мирным и безопасным вместе с Китаем

Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин и новый президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились создать стратегический канал связи для регулярных контактов.
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