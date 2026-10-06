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Газета.ру

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Политолог Шаповалов: Владимир Путин с большим пиететом относится к труду учителя

Политолог Шаповалов: Владимир Путин с большим пиететом относится к труду учителя

Встреча президента РФ Владимира Путина с учителями стала вторым подобным мероприятием, прошедшим за последние два месяца, что свидетельствует о том, насколько значима для России и главы государства профессия учителя.

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