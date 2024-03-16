´Декоративные птицы и их характеристика´.

14.03.2024 г. в ГУО ´Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйска´ прошло очередное совместное занятие с обучающихся ГУО ´Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии