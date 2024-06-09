Песков не исключил возможных изменений в структуре администрации президента

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил изменений в структуре администрации президента, указ должен выйти в краткосрочной перспективе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ.
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