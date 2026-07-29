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Военный обозреватель Давид Шарп рассказал о перспективах лазерного оружия

Военный обозреватель Давид Шарп рассказал о перспективах лазерного оружия

Военный обозреватель Давид Шарп рассказал RTVI о будущем лазерного оружия.Армия США до конца десятилетия получит боевые лазеры ПВО, которые в том числе смогут сбивать беспилотники, заявила корпорация Lockheed Martin.

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