Военный обозреватель Давид Шарп рассказал о перспективах лазерного оружия

Военный обозреватель Давид Шарп рассказал RTVI о будущем лазерного оружия.Армия США до конца десятилетия получит боевые лазеры ПВО, которые в том числе смогут сбивать беспилотники, заявила корпорация Lockheed Martin.
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