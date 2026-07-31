Останина предложила депутатам помочь семьям собрать детей в школу

Новости внутренней и внешней политики в России

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила депутатам нижней палаты парламента оказать личную помощь малоимущим и многодетным семьям в подготовке детей к новому учебному году.