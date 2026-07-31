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Останина предложила депутатам помочь семьям собрать детей в школу

Останина предложила депутатам помочь семьям собрать детей в школу

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила депутатам нижней палаты парламента оказать личную помощь малоимущим и многодетным семьям в подготовке детей к новому учебному году.

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