Останина предложила депутатам помочь семьям собрать детей в школу

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила депутатам нижней палаты парламента оказать личную помощь малоимущим и многодетным семьям в подготовке детей к новому учебному году.
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