Россия вошла в число самых высокотехнологичных индустриальных, развитых стран мира. Об этом сообщил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич во время экспертного совета по архитектуре и градостроительству в Национальном центре «Россия», передают РИА Новости.
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