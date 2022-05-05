НЕВСКИЕ НОВОСТИ

451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey
    давайте узаконим все!!! разлив водки в ларьках и магазинах, проституток на дорогу..... у них тоже самозанятость! нет ...В Госдуме предлож...
  • Валерий Ворожищев
    Снова валя треплет своим глупым языком.Матвиенко предлож...
  • Валерий Ворожищев
    Из-за такой мелочи сесть в тюрьму?Обувного вора с н...

Роспотребнадзор составил майский овощной рацион для петербуржцев

В последнем месяце весны прилавки магазинов чаще радуют горожан сочными ягодами и свежей зеленью. Пусть май и является последней ступенькой перед наступлением долгожданного лета, иммунитет в этом месяце зачастую ослаблен месяцами «вечной мерзлоты».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх