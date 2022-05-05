Роспотребнадзор составил майский овощной рацион для петербуржцев

В последнем месяце весны прилавки магазинов чаще радуют горожан сочными ягодами и свежей зеленью. Пусть май и является последней ступенькой перед наступлением долгожданного лета, иммунитет в этом месяце зачастую ослаблен месяцами «вечной мерзлоты».