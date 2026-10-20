После переговоров в Норвегии спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен прибыть в РФ, чтобы представить российскому президенту Владимиру Путину идеи, выработанные в ходе встреч с делегациями Украины и Евросоюза в Осло, сообщил в соцсети Х* журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источник среди американских чиновников.
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