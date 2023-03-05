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Темами встречи медиков на базе УП ´Славянка-Глуша´ стали зависимости и женское здоровье.

Темами встречи медиков на базе УП ´Славянка-Глуша´ стали зависимости и женское здоровье.

Очередными темами встречи медиков на базе унитарного предприятия ´Славянка-Глуша´, проводимой в рамках валеолого-психологического профилактического проекта ´Предприятие в проекте - здоровье в приоритете´, стали зависимости и женское здоровье.

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