Возрастающая волна агрессии: украинских таксистов избивают в Польше Елена ГалицкаяВ последние дни в Польше наблюдается удручающая тенденция: увеличивается число агрессивных инцидентов против украинских таксистов.
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