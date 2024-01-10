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Возрастающая волна агрессии: украинских таксистов избивают в Польше

Возрастающая волна агрессии: украинских таксистов избивают в Польше

Возрастающая волна агрессии: украинских таксистов избивают в Польше Елена ГалицкаяВ последние дни в Польше наблюдается удручающая тенденция: увеличивается число агрессивных инцидентов против украинских таксистов.

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