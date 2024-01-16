Политолог Эл Биененфельд обратил внимание на то, что развернувшееся на территории Украины противостояние удалось бы завершить в том случае, если бы лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден не испытывал страха из-за признания полного краха западных держав перед выборной гонкой.