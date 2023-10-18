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Небензя назвал вето США на проект ближневосточной резолюции Бразилии лицемерием

Небензя назвал вето США на проект ближневосточной резолюции Бразилии лицемерием

Постпред Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя осудил решение США использовать свое вето в отношении бразильского проекта резолюции, касающейся конфликта между Палестиной и Израилем.

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