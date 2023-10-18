Небензя назвал вето США на проект ближневосточной резолюции Бразилии лицемерием

Постпред Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя осудил решение США использовать свое вето в отношении бразильского проекта резолюции, касающейся конфликта между Палестиной и Израилем.
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