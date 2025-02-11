Госконтролер опубликовал первый "гражданский" отчет о войне «Железные мечи»

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал первый отчет, посвященный гражданским вопросам, связанным с провалами в деятельности правительства и ЦАХАЛа в период, предшествовавший 7 октября 2023 года, а также после этих событий .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)