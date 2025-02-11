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Московский комсомолец в Израиле

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Госконтролер опубликовал первый "гражданский" отчет о войне «Железные мечи»

Госконтролер опубликовал первый "гражданский" отчет о войне «Железные мечи»

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал первый отчет, посвященный гражданским вопросам, связанным с провалами в деятельности правительства и ЦАХАЛа в период, предшествовавший 7 октября 2023 года, а также после этих событий .

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