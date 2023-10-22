Без света останутся жители четырех улиц Уссурийска 23 октября

Временное отключение электричества ожидается 23 октября. С 08.30 до 17.00 часов света не будет по улицам Суханова, 89-91, Октябрьская, 76-90, 81-133, Краснознаменная, 99, 124, Ленина 108 Причина временного отсутствия электроснабжения у граждан, проживающих по данным адресам, — работы в трансформаторных подстанциях.